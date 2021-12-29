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Romantik Müzik
Aşık Adamlar
Aşık Adamlar
13 Parça | 56:39
Erkeklerin gözünden aşkı dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte aşık adamlara özel şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
İntihaşk
Emircan İğrek
03:12
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02
Nilüfer
Müslüm Gürses
04:18
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03
Kal Benim İçin
İbrahim Tatlıses
05:09
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04
Mesafe
Serdar Ortaç
04:51
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05
Ne Güzel Güldün
Pinhani
04:44
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06
Gözlerinin Hapsindeyim
Kayahan
02:52
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07
Her Aşk Bir Gün Biter (Akustik)
Oğuzhan Koç
04:25
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08
Sevda Çiçeği
Mor Ve Ötesi
04:00
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09
Beyaz ve Sen
Rober Hatemo
03:42
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10
Haberin Yok Ölüyorum
Duman
06:01
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