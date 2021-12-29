×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Aşık Adamlar
Aşık Adamlar

Aşık Adamlar

13 Parça | 56:39

Erkeklerin gözünden aşkı dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte aşık adamlara özel şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İntihaşk

Emircan İğrek 03:12
02

Nilüfer

Müslüm Gürses 04:18
03

Kal Benim İçin

İbrahim Tatlıses 05:09
04

Mesafe

Serdar Ortaç 04:51
05

Ne Güzel Güldün

Pinhani 04:44
06

Gözlerinin Hapsindeyim

Kayahan 02:52
07

Her Aşk Bir Gün Biter (Akustik)

Oğuzhan Koç 04:25
08

Sevda Çiçeği

Mor Ve Ötesi 04:00
09

Beyaz ve Sen

Rober Hatemo 03:42
10

Haberin Yok Ölüyorum

Duman 06:01

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı