×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Aşıklar Kulübü
Aşıklar Kulübü

Aşıklar Kulübü

20 Parça | 01:21:27

İçindeki aşkı keşfedeceğin müzikleri senin için derledik. İşte aşık olunca dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevmek Ne Güzel

Orhan Gencebay 03:54
02

Hangimiz Sevmedik

Müslüm Gürses 03:54
03

Deli Divane

Sezen Aksu 03:33
04

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
05

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
06

Elfida

Haluk Levent 05:33
07

Kirpiklerin Ok Ok Eyle

Barış Manço 04:15
08

Sensiz Olmaz

Bülent Ortaçgil 05:39
09

Gözlerin Doğuyor Gecelerime

Zeki Müren 05:17
10

Hatıran Yeter

Zakkum 03:45

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı