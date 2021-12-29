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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Aşıklar Kulübü
Aşıklar Kulübü
20 Parça | 01:21:27
İçindeki aşkı keşfedeceğin müzikleri senin için derledik. İşte aşık olunca dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Sevmek Ne Güzel
Orhan Gencebay
03:54
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02
Hangimiz Sevmedik
Müslüm Gürses
03:54
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03
Deli Divane
Sezen Aksu
03:33
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04
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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05
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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06
Elfida
Haluk Levent
05:33
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07
Kirpiklerin Ok Ok Eyle
Barış Manço
04:15
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08
Sensiz Olmaz
Bülent Ortaçgil
05:39
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09
Gözlerin Doğuyor Gecelerime
Zeki Müren
05:17
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10
Hatıran Yeter
Zakkum
03:45
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