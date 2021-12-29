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Aşka Aşık

Aşka Aşık

13 Parça | 50:37

Birine aşık olmanın güzelliğinin farkında olan kişiler için aşk şarkıları derledik. İşte aşka aşık insanların dinleyebileceği şarkıların çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevmek Ne Güzel

Orhan Gencebay 03:54
02

Her Şeyi Yak

Duman 03:57
03

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
04

Sevmekten Usanmam

Pinhani 03:52
05

Aşktan Öte

Demir Demirkan 04:25
06

Papatya

Nil İpek 02:57
07

Seven Ne Yapmaz

Esin Engin 03:21
08

Sevgiler Çiçek Gibi

Ferdi Tayfur 04:47
09

Aslolan Aşktır

Sertab Erener 04:35
10

Ah Bu Ben

MFÖ 04:05

...

KAPAT
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