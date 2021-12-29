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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Aşka Aşık
Aşka Aşık
13 Parça | 50:37
Birine aşık olmanın güzelliğinin farkında olan kişiler için aşk şarkıları derledik. İşte aşka aşık insanların dinleyebileceği şarkıların çalma listesi...
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01
Sevmek Ne Güzel
Orhan Gencebay
03:54
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02
Her Şeyi Yak
Duman
03:57
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03
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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04
Sevmekten Usanmam
Pinhani
03:52
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05
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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06
Papatya
Nil İpek
02:57
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07
Seven Ne Yapmaz
Esin Engin
03:21
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08
Sevgiler Çiçek Gibi
Ferdi Tayfur
04:47
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09
Aslolan Aşktır
Sertab Erener
04:35
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10
Ah Bu Ben
MFÖ
04:05
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