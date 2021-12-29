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7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Aşka Küsmüş
Aşka Küsmüş

Aşka Küsmüş

16 Parça | 01:01:58

Aşktan soğuduğunda dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte sevgilin olmadığı ve kimseyi sevmediğin zamanlarda dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalnızam

Ayna 05:16
02

Sarılınca Sana

İlhan Şeşen 03:57
03

Son Mektup

Nil İpek 02:22
04

Kalmadı

Mustafa Sandal 03:52
05

Palavra

Ajda Pekkan 04:35
06

Tövbeler Olsun

İbrahim Tatlıses 02:31
07

Bahtıma Yanarım

Gülden Karaböcek 04:23
08

Esmer Günler

Kayahan 03:35
09

Artık Sevmeyeceğim

Neşe Karaböcek 02:57
10

Çaresizim

Göksel 03:38

...

KAPAT
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