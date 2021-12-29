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Romantik Müzik
Aşka Küsmüş
Aşka Küsmüş
16 Parça | 01:01:58
Aşktan soğuduğunda dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte sevgilin olmadığı ve kimseyi sevmediğin zamanlarda dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Yalnızam
Ayna
05:16
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02
Sarılınca Sana
İlhan Şeşen
03:57
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03
Son Mektup
Nil İpek
02:22
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04
Kalmadı
Mustafa Sandal
03:52
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05
Palavra
Ajda Pekkan
04:35
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06
Tövbeler Olsun
İbrahim Tatlıses
02:31
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07
Bahtıma Yanarım
Gülden Karaböcek
04:23
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08
Esmer Günler
Kayahan
03:35
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09
Artık Sevmeyeceğim
Neşe Karaböcek
02:57
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10
Çaresizim
Göksel
03:38
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