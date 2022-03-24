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Romantik Müzik
Aşktan Öte
Aşktan Öte
Romantik Müzik
14 Parça | 55:57
Aşkın insanlar arasındaki en üstün hisler olduğunu hissettirecek müzikleri senin için derledik. İşte aşktan öte bir şey olmadığını hissettirecek şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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02
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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03
Perfect
Ed Sheeran
04:39
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04
All of Me
John Legend
05:07
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05
Sevgilim
Güliz Ayla
03:55
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06
Endamın Yeter
Kıraç
03:23
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kıraç
Besteci:
Kıraç
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07
Elleri Ellerime
Duman
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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08
Sen Benim Şarkılarımsın
Gündoğarken
03:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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09
Rüzgar
Bulutsuzluk Özlemi
03:37
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10
Çığlık Çığlığa
Birsen Tezer
04:20
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bülent Ortaçgil
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