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Aşktan Öte

Aşktan Öte

Romantik Müzik

14 Parça | 55:57
Aşkın insanlar arasındaki en üstün hisler olduğunu hissettirecek müzikleri senin için derledik. İşte aşktan öte bir şey olmadığını hissettirecek şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşktan Öte

Demir Demirkan 04:25
02

Medcezir

Levent Yüksel 04:33
03

Perfect

Ed Sheeran 04:39
04

All of Me

John Legend 05:07
05

Sevgilim

Güliz Ayla 03:55
06

Endamın Yeter

Kıraç 03:23
07

Elleri Ellerime

Duman 04:16
08

Sen Benim Şarkılarımsın

Gündoğarken 03:19
09

Rüzgar

Bulutsuzluk Özlemi 03:37
10

Çığlık Çığlığa

Birsen Tezer 04:20
... KAPAT
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