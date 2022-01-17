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7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Ayrılık Şarkıları
Ayrılık Şarkıları

Ayrılık Şarkıları

16 Parça | 52:38

İçini acıtan ayrılık şarkılarını senin için derledik. İşte ayrılık şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
02

Kurşun Adres Sormaz Ki

Kenan Doğulu 04:57
03

Üstüme Basıp Geçme Yar

Gökhan Kırdar 04:18
04

Aldırma Deli Gönlüm

Sertab Erener 00:00
05

Ağlamam Zaman Aldı

Model 04:06
06

Eksik Bir Şey

Ezginin Günlüğü 04:08
07

Gidersen

Jehan Barbur 03:11
08

Bekle Dedi Gitti

Kaan Tangöze 04:37
09

Bu Kez Anladım

Emre Aydın 04:43
10

Hoşçakal

Şebnem Ferah 00:00

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