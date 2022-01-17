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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Ayrılık Şarkıları
Ayrılık Şarkıları
16 Parça | 52:38
İçini acıtan ayrılık şarkılarını senin için derledik. İşte ayrılık şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ben De Yoluma Giderim
Sezen Aksu
03:20
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02
Kurşun Adres Sormaz Ki
Kenan Doğulu
04:57
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03
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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04
Aldırma Deli Gönlüm
Sertab Erener
00:00
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05
Ağlamam Zaman Aldı
Model
04:06
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06
Eksik Bir Şey
Ezginin Günlüğü
04:08
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07
Gidersen
Jehan Barbur
03:11
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08
Bekle Dedi Gitti
Kaan Tangöze
04:37
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09
Bu Kez Anladım
Emre Aydın
04:43
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10
Hoşçakal
Şebnem Ferah
00:00
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