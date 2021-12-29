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7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Büyük Aşk
Büyük Aşk

Büyük Aşk

11 Parça | 43:07

İçinde hissettiğin aşkın gücünü çoğaltacak şarkıları senin için derledik. İşte büyük aşklara özel şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Özetle Ben Aşığım

Bengü 04:57
02

Aşklarım Büyük Benden

Murat Boz 04:06
03

En Kıymetlim

Kenan Doğulu 03:29
04

Devlerin Aşkı

Betül Demir 03:57
05

Aşk Bence Sen Demektir

Yıldız Tilbe 04:04
06

Aşktan Ne Haber

Sezen Aksu 03:57
07

Tutuklu

Sezen Aksu 04:28
08

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Zeki Müren 03:31
09

Böyle Bir Kara Sevda Feride

Emel Sayın 02:18
10

Tencere Kapak

Kenan Doğulu 04:16

...

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