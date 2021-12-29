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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Büyük Aşk
Büyük Aşk
11 Parça | 43:07
İçinde hissettiğin aşkın gücünü çoğaltacak şarkıları senin için derledik. İşte büyük aşklara özel şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Özetle Ben Aşığım
Bengü
04:57
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02
Aşklarım Büyük Benden
Murat Boz
04:06
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03
En Kıymetlim
Kenan Doğulu
03:29
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04
Devlerin Aşkı
Betül Demir
03:57
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05
Aşk Bence Sen Demektir
Yıldız Tilbe
04:04
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06
Aşktan Ne Haber
Sezen Aksu
03:57
Sözleriyle Dinle
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07
Tutuklu
Sezen Aksu
04:28
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08
Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Zeki Müren
03:31
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09
Böyle Bir Kara Sevda
Feride
Emel Sayın
02:18
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10
Tencere Kapak
Kenan Doğulu
04:16
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