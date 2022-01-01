×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Duygusal Aşk Şarkıları
Duygusal Aşk Şarkıları

Duygusal Aşk Şarkıları

17 Parça | 01:05:22

Duygusal aşk şarkılarını senin için derledik. İşte hareketli aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Someone Like You

Adele 04:48
02

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
03

Halo

Beyonce 04:22
04

İyileşiyorum

Sertab Erener 04:16
05

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:56
06

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
07

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
08

Her Şey Sensin

Yalın 04:32
09

İnandım

Sıla 03:32
10

Gömülür

Nil İpek 05:00

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar
Hareketli Aşk Şarkıları
Romantik Aşk Şarkıları

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı