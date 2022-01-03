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En Güzel Aşk Şarkıları

En Güzel Aşk Şarkıları

30 Parça | 01:55:35

En güzel aşk şarkılarını senin için derledik. İşte en güzel aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Unuttun Mu Beni

Sezen Aksu 04:09
02

Nalan

Emircan İğrek 03:28
03

Çok Çok

Edis 03:21
04

Aşk Mı Lazım

Buray 03:29
05

Elfida

Haluk Levent 05:33
06

Seni Kimler Aldı

Sezen Aksu 03:27
07

Öyle Sarhoş Olsam ki

Emel Sayın 04:09
08

Dudu

Tarkan 04:36
09

Gözüm Sende Kara Gözlüm

Belkıs Özener 01:51
10

Gönül Gözü

Melek Mosso 04:22

...

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