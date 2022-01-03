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En Güzel Aşk Şarkıları
En Güzel Aşk Şarkıları
30 Parça | 01:55:35
En güzel aşk şarkılarını senin için derledik. İşte en güzel aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Unuttun Mu Beni
Sezen Aksu
04:09
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02
Nalan
Emircan İğrek
03:28
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03
Çok Çok
Edis
03:21
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04
Aşk Mı Lazım
Buray
03:29
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05
Elfida
Haluk Levent
05:33
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06
Seni Kimler Aldı
Sezen Aksu
03:27
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07
Öyle Sarhoş Olsam ki
Emel Sayın
04:09
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08
Dudu
Tarkan
04:36
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09
Gözüm Sende
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
01:51
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10
Gönül Gözü
Melek Mosso
04:22
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