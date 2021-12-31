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Hareketli Aşk Şarkıları

Hareketli Aşk Şarkıları

15 Parça | 56:59

Hareketli aşk şarkılarını senin için derledik. İşte hareketli aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
02

Senin Yüzünden

Buray 02:53
03

Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise 03:20
04

Only Girl

Rihanna 04:11
05

Acemi Balık

İrem Derici 04:09
06

Dudak

Edis 03:43
07

Dudu

Tarkan 04:36
08

Crazy In Love

Beyonce 03:55
09

Bir Hayli

Murat Dalkılıç 03:32
10

Break My Heart

Dua Lipa 03:42

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