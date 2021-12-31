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Hareketli Aşk Şarkıları
Hareketli Aşk Şarkıları
15 Parça | 56:59
Hareketli aşk şarkılarını senin için derledik. İşte hareketli aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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02
Senin Yüzünden
Buray
02:53
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03
Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise
03:20
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04
Only Girl
Rihanna
04:11
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05
Acemi Balık
İrem Derici
04:09
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06
Dudak
Edis
03:43
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07
Dudu
Tarkan
04:36
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08
Crazy In Love
Beyonce
03:55
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09
Bir Hayli
Murat Dalkılıç
03:32
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10
Break My Heart
Dua Lipa
03:42
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