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Müzik Türleri
Romantik Müzik
İlk Aşk
İlk Aşk
10 Parça | 36:33
İlk defa aşık olduğunu hissettiğin zamanlarda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte ilk aşkı anlatan şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Tek Aşkım
Emre Altuğ
03:54
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02
Seni Ne Çok Sevdiğimi
Sefarad
04:04
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03
Resmen Aşığım
Nil Karaibrahimgil
03:18
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04
İlk Tek Son Aşkımsın
Murat Evgin
03:43
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05
Delisin
Cici Kızlar
03:00
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06
Ne Günler
Ajda Pekkan
04:21
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07
Bim Bam Bom
Yasemin Kumral
03:05
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08
Sevdim Seni
Ajda Pekkan
04:08
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09
Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
Yalın
03:26
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10
İlk Kez Aşık Olanların Şarkısı
Uğur Akyürek
03:34
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