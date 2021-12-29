×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik İlk Aşk
İlk Aşk

İlk Aşk

10 Parça | 36:33

İlk defa aşık olduğunu hissettiğin zamanlarda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte ilk aşkı anlatan şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tek Aşkım

Emre Altuğ 03:54
02

Seni Ne Çok Sevdiğimi

Sefarad 04:04
03

Resmen Aşığım

Nil Karaibrahimgil 03:18
04

İlk Tek Son Aşkımsın

Murat Evgin 03:43
05

Delisin

Cici Kızlar 03:00
06

Ne Günler

Ajda Pekkan 04:21
07

Bim Bam Bom

Yasemin Kumral 03:05
08

Sevdim Seni

Ajda Pekkan 04:08
09

Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

Yalın 03:26
10

İlk Kez Aşık Olanların Şarkısı

Uğur Akyürek 03:34

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı