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Romantik Müzik
İlk Dans Şarkıları
İlk Dans Şarkıları
Romantik Müzik
12 Parça | 38:50
İlk dans şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. Sevdiğin kişiyle dans etmek istediğinde buradan ilk dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Sen Benim Şarkılarımsın
İlhan Şeşen
03:16
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02
Her Şey Seninle Güzel
Zerrin Özer
03:31
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03
Papatya Gibisin Beyaz ve İnce
Tanju Okan
02:33
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04
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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05
Sway
Ben E. King
02:19
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06
Aşk Dediğin Laftır
Gökben
02:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Kocatepe-Hınçal Uluç@5455
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07
Une Belle Historie
Mıchel Fugain
03:19
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08
Can't Help Falling İn Love
Elvis Presley
03:01
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09
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra
02:27
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10
I Love You Baby
Frank Sinatra
03:56
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