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İlk Dans Şarkıları

İlk Dans Şarkıları

Romantik Müzik

12 Parça | 38:50
İlk dans şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. Sevdiğin kişiyle dans etmek istediğinde buradan ilk dans şarkılarını dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Benim Şarkılarımsın

İlhan Şeşen 03:16
02

Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer 03:31
03

Papatya Gibisin Beyaz ve İnce

Tanju Okan 02:33
04

Bana Ellerini Ver

Esin Engin 03:23
05

Sway

Ben E. King 02:19
06

Aşk Dediğin Laftır

Gökben 02:18
07

Une Belle Historie

Mıchel Fugain 03:19
08

Can't Help Falling İn Love

Elvis Presley 03:01
09

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
10

I Love You Baby

Frank Sinatra 03:56
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