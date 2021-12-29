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Romantik Müzik
Kadının Aşkı
Kadının Aşkı
20 Parça | 01:15:54
Kadınlar aşkı erkeklere göre farklı şekilde ifade eder. İşte kadının aşka bakışını anlatan şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Her Yerde Sen
Zeynep Bastık
03:39
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02
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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03
Seni Yerler
Sezen Aksu
04:06
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04
Öyle Sarhoş Olsam ki
Emel Sayın
04:09
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05
Evlenmeliyiz
Hadise
03:10
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06
Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum
Nil Karaibrahimgil
03:37
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07
Yan Benimle
Sıla
04:45
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08
Ya Habibi
Atiye
03:27
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09
Bugün Adım Leyla
Ziynet Sali
03:56
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10
Fikrimin İnce Gülü
Müzeyyen Senar
03:02
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