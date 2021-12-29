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7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Kadının Aşkı
Kadının Aşkı

Kadının Aşkı

20 Parça | 01:15:54

Kadınlar aşkı erkeklere göre farklı şekilde ifade eder. İşte kadının aşka bakışını anlatan şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Yerde Sen

Zeynep Bastık 03:39
02

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
03

Seni Yerler

Sezen Aksu 04:06
04

Öyle Sarhoş Olsam ki

Emel Sayın 04:09
05

Evlenmeliyiz

Hadise 03:10
06

Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum

Nil Karaibrahimgil 03:37
07

Yan Benimle

Sıla 04:45
08

Ya Habibi

Atiye 03:27
09

Bugün Adım Leyla

Ziynet Sali 03:56
10

Fikrimin İnce Gülü

Müzeyyen Senar 03:02

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