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Romantik Aşk Şarkıları

Romantik Aşk Şarkıları

15 Parça | 01:00:38

Romantik aşk şarkılarını senin için derledik. İşte romantik aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Olayım

Simge 04:11
02

Aşk Mı Lazım

Buray 03:29
03

Young And Beatiful

Lana Del Rey 03:51
04

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17
05

La Isla Bonıta

Madonna 04:06
06

Son Sözüm Aşk

Demet Akalın 04:07
07

Bal

Duman 05:13
08

Aşk Dediğin

Oğuzhan Koç 04:02
09

Aşksın Sen

Gülben Ergen 03:42
10

Sesinde Aşk Var

Yalın 04:16

...

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