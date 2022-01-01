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Romantik Müzik
Romantik Aşk Şarkıları
Romantik Aşk Şarkıları
15 Parça | 01:00:38
Romantik aşk şarkılarını senin için derledik. İşte romantik aşk şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Aşkın Olayım
Simge
04:11
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02
Aşk Mı Lazım
Buray
03:29
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03
Young And Beatiful
Lana Del Rey
03:51
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04
Haykıracak Nefesim
Ajda Pekkan
03:17
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05
La Isla Bonıta
Madonna
04:06
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06
Son Sözüm Aşk
Demet Akalın
04:07
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07
Bal
Duman
05:13
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08
Aşk Dediğin
Oğuzhan Koç
04:02
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09
Aşksın Sen
Gülben Ergen
03:42
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10
Sesinde Aşk Var
Yalın
04:16
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