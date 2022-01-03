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Romantik Müzik
Romantik Dans Şarkıları
Romantik Dans Şarkıları
10 Parça | 39:53
Romantik dans şarkılarını senin için derledik. İşte romantik dans şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Her Şey Seninle Güzel
Zerrin Özer
03:31
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02
Kalbimin Tek Sahibine
İrem Derici
03:32
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03
İlan-ı Aşk
Kutsi
03:58
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04
Ben Bir Tek Kadın Sevdim
Suavi
05:20
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05
İki Romantik Deli
Yusuf Güney
03:51
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06
En Mükemmel Misafirim
Yalın
03:58
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07
Tango Potpori (Papatya Gibisin-Sevdim Bi
Sefarad
04:41
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08
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın
Ayla Dikmen
04:08
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09
Ömrümün Sahibi
Rafet El Roman
03:31
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10
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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