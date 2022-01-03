×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Romantik Dans Şarkıları
Romantik Dans Şarkıları

Romantik Dans Şarkıları

10 Parça | 39:53

Romantik dans şarkılarını senin için derledik. İşte romantik dans şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer 03:31
02

Kalbimin Tek Sahibine

İrem Derici 03:32
03

İlan-ı Aşk

Kutsi 03:58
04

Ben Bir Tek Kadın Sevdim

Suavi 05:20
05

İki Romantik Deli

Yusuf Güney 03:51
06

En Mükemmel Misafirim

Yalın 03:58
07

Tango Potpori (Papatya Gibisin-Sevdim Bi

Sefarad 04:41
08

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08
09

Ömrümün Sahibi

Rafet El Roman 03:31
10

Bana Ellerini Ver

Esin Engin 03:23

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Aşka Küsmüş
Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar
Hareketli Aşk Şarkıları
Romantik Aşk Şarkıları
Duygusal Aşk Şarkıları
Arabesk Aşk Şarkıları
En Güzel Aşk Şarkıları

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı