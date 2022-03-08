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Romantik Müzik
Romantik Pop Şarkılar
Romantik Pop Şarkılar
Romantik Müzik
15 Parça | 58:53
Romantik pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte romantik pop şarkıları buradan dinleyebilirsin...
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01
Gül Kokusu
Burcu Güneş
05:13
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02
Ahu
Mabel Matiz
03:35
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03
Yanımda Kal
Rafet El Roman
04:12
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04
Aşkım Diyorum
Tan Taşçı
04:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tan Taşçı
Besteci:
Tan Taşçı
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05
Canımsın Sen
Sezen Aksu
03:59
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06
Aşkın İçinde Aşk Var
Cem Belevi
03:54
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07
Öyle Sev
Güliz Ayla
03:36
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08
İlk Adımı Sen At
Kenan Doğulu
03:26
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09
Bana Aşkından Öte Köy Yok
Gülşen
05:18
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10
Ben Fena Aşığım
Göksel
03:53
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