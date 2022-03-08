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Romantik Pop Şarkılar

Romantik Pop Şarkılar

Romantik Müzik

15 Parça | 58:53
Romantik pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte romantik pop şarkıları buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gül Kokusu

Burcu Güneş 05:13
02

Ahu

Mabel Matiz 03:35
03

Yanımda Kal

Rafet El Roman 04:12
04

Aşkım Diyorum

Tan Taşçı 04:05
05

Canımsın Sen

Sezen Aksu 03:59
06

Aşkın İçinde Aşk Var

Cem Belevi 03:54
07

Öyle Sev

Güliz Ayla 03:36
08

İlk Adımı Sen At

Kenan Doğulu 03:26
09

Bana Aşkından Öte Köy Yok

Gülşen 05:18
10

Ben Fena Aşığım

Göksel 03:53
... KAPAT
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