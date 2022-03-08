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Romantik Rock Şarkılar

Romantik Rock Şarkılar

Romantik Müzik

15 Parça | 01:03:47
Romantik rock şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan romantik rock şarkılar dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yazan Aşık

MFÖ 03:09
02

Her Şey Biraz Hala Sen

Emre Aydın 04:15
03

Sensiz İstanbul'a Düşmanım

Gripin 04:39
04

Belki

Demir Demirkan 04:11
05

Küçük Sevgilim

Mor Ve Ötesi 04:13
06

Sana Aşık Yalnız Ben

Yüksek Sadakat 04:16
07

Seni Kendime Sakladım

Duman 04:02
08

Gözler Anlatır

Pinhani 04:52
09

Al Gece Yarılarımı Benden

Zakkum 04:34
10

Sevdim Seni Bir Kere

Teoman 05:40
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