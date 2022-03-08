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Romantik Rock Şarkılar
Romantik Rock Şarkılar
Romantik Müzik
15 Parça | 01:03:47
Romantik rock şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan romantik rock şarkılar dinleyebilirsin...
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01
Yazan Aşık
MFÖ
03:09
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02
Her Şey Biraz Hala Sen
Emre Aydın
04:15
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03
Sensiz İstanbul'a Düşmanım
Gripin
04:39
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04
Belki
Demir Demirkan
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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05
Küçük Sevgilim
Mor Ve Ötesi
04:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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06
Sana Aşık Yalnız Ben
Yüksek Sadakat
04:16
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07
Seni Kendime Sakladım
Duman
04:02
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Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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08
Gözler Anlatır
Pinhani
04:52
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09
Al Gece Yarılarımı Benden
Zakkum
04:34
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10
Sevdim Seni Bir Kere
Teoman
05:40
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Söz yazarı:
Özdemir Erdoğan
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