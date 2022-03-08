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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Romantik Slow Şarkılar
Romantik Slow Şarkılar
Romantik Müzik
14 Parça | 52:53
Romantik türde slow şarkıları senin için bu çalma listesinde topladık. Yavaş ve romantik müziklere ihtiyaç duyduğun anlarda buradan slow şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:55
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02
Bu Kalp Seni Unutur mu?
Çelik
04:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Özkan Samioğlu
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03
Rüzgar
Göksel
03:43
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04
Öpesim Var
Bilal Sonses
03:56
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05
Gözlerine Teslimim
Sıla
02:00
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06
Bilir mi?
Tan Taşçı
04:25
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07
Sensiz Olmaz
Bülent Ortaçgil
05:39
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08
Bazı Aşklar
Şebnem Ferah
04:39
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09
Seni Kendime Sakladım
Duman
04:02
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Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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10
Bana Öyle Bakma
Teoman
03:29
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