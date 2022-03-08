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Romantik Slow Şarkılar

Romantik Slow Şarkılar

Romantik Müzik

14 Parça | 52:53
Romantik türde slow şarkıları senin için bu çalma listesinde topladık. Yavaş ve romantik müziklere ihtiyaç duyduğun anlarda buradan slow şarkıları dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:55
02

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Çelik 04:07
03

Rüzgar

Göksel 03:43
04

Öpesim Var

Bilal Sonses 03:56
05

Gözlerine Teslimim

Sıla 02:00
06

Bilir mi?

Tan Taşçı 04:25
07

Sensiz Olmaz

Bülent Ortaçgil 05:39
08

Bazı Aşklar

Şebnem Ferah 04:39
09

Seni Kendime Sakladım

Duman 04:02
10

Bana Öyle Bakma

Teoman 03:29
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