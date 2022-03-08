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Sevda Türküleri

Sevda Türküleri

Romantik Müzik

23 Parça | 01:32:45
Aşkı ve karşılıksız sevdayı anlatan türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sevda türkülerini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Doruklara Sevdalandım

Ahmet Kaya 04:15
02

Gülüm

Kıvırcık Ali 05:15
03

Beyaz Giyme Toz Olur

Zara 04:21
04

Kum Gibi

Ahmet Kaya 04:30
05

Gül Yüzlü Sevdiğim

Arif Sağ 03:57
06

O Şirin Sözlerine

Neşet Ertaş 03:44
07

Yarim

Güler Duman 04:10
08

Yenile Bir Civan Sevdim

Bedia Akartürk 03:43
09

Al Ömrümü

Kubat 03:54
10

Yaban Gülü

Sümer Ezgü 03:56
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