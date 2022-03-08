Sevda Türküleri

Romantik Müzik 23 Parça | 01:32:45 23 Parça | 01:32:45

Aşkı ve karşılıksız sevdayı anlatan türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sevda türkülerini dinleyebilirsin...