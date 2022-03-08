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Romantik Müzik
Sevda Türküleri
Sevda Türküleri
Romantik Müzik
23 Parça | 01:32:45
Aşkı ve karşılıksız sevdayı anlatan türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sevda türkülerini dinleyebilirsin...
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01
Doruklara Sevdalandım
Ahmet Kaya
04:15
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02
Gülüm
Kıvırcık Ali
05:15
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03
Beyaz Giyme Toz Olur
Zara
04:21
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04
Kum Gibi
Ahmet Kaya
04:30
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05
Gül Yüzlü Sevdiğim
Arif Sağ
03:57
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06
O Şirin Sözlerine
Neşet Ertaş
03:44
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07
Yarim
Güler Duman
04:10
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08
Yenile Bir Civan Sevdim
Bedia Akartürk
03:43
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09
Al Ömrümü
Kubat
03:54
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10
Yaban Gülü
Sümer Ezgü
03:56
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