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Müzik Türleri
Romantik Müzik
Son Aşk
Son Aşk
10 Parça | 40:00
Hayatında daima olmasını istediğin kişiyi bulduğunda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte son aşkına ithaf edebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Sen Başkasın
Tarkan
04:16
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02
Sana Değer
Yıldız Tilbe
04:38
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03
Şivesi Sensin Aşkın
Güliz Ayla
03:34
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04
Sen Mevsimler Gibisin
Emel Sayın
04:12
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05
Sevemez Kimse Seni
Zeki Müren
03:51
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06
Benzemez Kimse Sana
Muazzez Ersoy
02:47
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07
Gül Rengi
Mustafa Ceceli
03:45
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08
Aşksın Sen
Gülben Ergen
03:42
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09
Tanımam Senden Baska
Ebru Gündeş
05:07
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10
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın
Ayla Dikmen
04:08
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