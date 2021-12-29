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7/24 Dinle Müzik Türleri Romantik Müzik Son Aşk
Son Aşk

Son Aşk

10 Parça | 40:00

Hayatında daima olmasını istediğin kişiyi bulduğunda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte son aşkına ithaf edebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Başkasın

Tarkan 04:16
02

Sana Değer

Yıldız Tilbe 04:38
03

Şivesi Sensin Aşkın

Güliz Ayla 03:34
04

Sen Mevsimler Gibisin

Emel Sayın 04:12
05

Sevemez Kimse Seni

Zeki Müren 03:51
06

Benzemez Kimse Sana

Muazzez Ersoy 02:47
07

Gül Rengi

Mustafa Ceceli 03:45
08

Aşksın Sen

Gülben Ergen 03:42
09

Tanımam Senden Baska

Ebru Gündeş 05:07
10

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08

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