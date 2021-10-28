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Şiir Çalma Listeleri

İsmet Özel
Nazım Hikmet
Ahmet Mercan
İbrahim Sadri
Orhan Veli
Sacit Onan
Dursun Ali Erzincanlı
Senai Demirci
Yusuf Hayaloğlu
Mehmet Akif İnan
Yılmaz Erdoğan

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