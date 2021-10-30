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7/24 Dinle Türler Şiir Ahmed Arif
Ahmed Arif

Ahmed Arif

11 Parça | 37:19

Türk Edebiyatı'nın çok sevilen ve yaygın üne kavuşmuş şairi Ahmed Arif, hayattayken sadece Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabını yayımladı. İşte Ahmed Arif'in birbirinden etkileyici şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hasretinden Prangalar Eskittim

Ahmed Arif 01:53
02

Ay Karanlık

Ahmed Arif 01:35
03

İçerde

Ahmed Arif 00:40
04

Karanfil Sokağı

Ahmed Arif 03:41
05

Kara

Ahmed Arif 02:44
06

Akşam Erken İner

Ahmed Arif 02:20
07

Suskun

Ahmed Arif 04:46
08

Yalnız Değiliz

Ahmed Arif 03:44
09

Vay Kurban

Ahmed Arif 05:36
10

Anadolu

Ahmed Arif 03:10

...

KAPAT
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