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Ahmed Arif
Ahmed Arif
11 Parça | 37:19
Türk Edebiyatı'nın çok sevilen ve yaygın üne kavuşmuş şairi Ahmed Arif, hayattayken sadece Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabını yayımladı. İşte Ahmed Arif'in birbirinden etkileyici şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hasretinden Prangalar Eskittim
Ahmed Arif
01:53
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02
Ay Karanlık
Ahmed Arif
01:35
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03
İçerde
Ahmed Arif
00:40
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04
Karanfil Sokağı
Ahmed Arif
03:41
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05
Kara
Ahmed Arif
02:44
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06
Akşam Erken İner
Ahmed Arif
02:20
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07
Suskun
Ahmed Arif
04:46
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08
Yalnız Değiliz
Ahmed Arif
03:44
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09
Vay Kurban
Ahmed Arif
05:36
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10
Anadolu
Ahmed Arif
03:10
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