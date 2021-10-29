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7/24 Dinle Türler Şiir Ahmet Mercan
Ahmet Mercan

Ahmet Mercan

10 Parça | 24:30

Şiir dışında deneme, inceleme, oyun, masal türlerinde de eserler veren Ahmet Mercan, otuzdan fazla oyunu çeşitli radyolarda seslendirdi, 50'den fazla şiir besteledi. İşte Ahmet Mercan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gül ve Söz

Ahmet Mercan 01:54
02

Mangalsız Evler

Ahmet Mercan 01:42
03

Küçük Kız

Ahmet Mercan 01:34
04

Kelebek Kanadında Sevda

Ahmet Mercan 07:39
05

Sessiz Söylevler

Ahmet Mercan 01:19
06

Son On Saniye

Ahmet Mercan 01:40
07

Yine En Yeşil Benim Gözlerim

Ahmet Mercan 02:21
08

Sürgün Özlemler

Ahmet Mercan 01:18
09

Yarım Kalmış Resmin

Ahmet Mercan 01:18

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KAPAT
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