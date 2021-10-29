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Türler
Şiir
Ahmet Mercan
Ahmet Mercan
10 Parça | 24:30
Şiir dışında deneme, inceleme, oyun, masal türlerinde de eserler veren Ahmet Mercan, otuzdan fazla oyunu çeşitli radyolarda seslendirdi, 50'den fazla şiir besteledi. İşte Ahmet Mercan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Gül ve Söz
Ahmet Mercan
01:54
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02
Mangalsız Evler
Ahmet Mercan
01:42
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03
Küçük Kız
Ahmet Mercan
01:34
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04
Kelebek Kanadında Sevda
Ahmet Mercan
07:39
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05
Sessiz Söylevler
Ahmet Mercan
01:19
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06
Son On Saniye
Ahmet Mercan
01:40
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07
Yine En Yeşil Benim Gözlerim
Ahmet Mercan
02:21
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08
Sürgün Özlemler
Ahmet Mercan
01:18
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09
Yarım Kalmış Resmin
Ahmet Mercan
01:18
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