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İsmet Özel

İsmet Özel

11 Parça | 36:57

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan İsmet Özel, deneme, söyleşi, mektup ve şiir türünde birçok eser verdi. İşte İsmet Özel'in birbirinden etkileyici şiirlerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Amentü

İsmet Özel 09:15
02

Sebeb-i Telif

İsmet Özel 03:33
03

Yaşamak Umrumdadır

İsmet Özel 03:20
04

Sevgilim Hayat

İsmet Özel 03:32
05

Tüfenk

İsmet Özel 01:16
06

Bakır Tenli Yapraklar

İsmet Özel 01:00
07

Yağmurun Kapıları Karanlık

İsmet Özel 01:35
08

Esenlik Bildirisi

İsmet Özel 01:41
09

Naat

İsmet Özel 04:40
10

Kaçış

İsmet Özel 01:35

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