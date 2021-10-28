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Şiir
İsmet Özel
İsmet Özel
11 Parça | 36:57
Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan İsmet Özel, deneme, söyleşi, mektup ve şiir türünde birçok eser verdi. İşte İsmet Özel'in birbirinden etkileyici şiirlerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Amentü
İsmet Özel
09:15
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02
Sebeb-i Telif
İsmet Özel
03:33
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03
Yaşamak Umrumdadır
İsmet Özel
03:20
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04
Sevgilim Hayat
İsmet Özel
03:32
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05
Tüfenk
İsmet Özel
01:16
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06
Bakır Tenli Yapraklar
İsmet Özel
01:00
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07
Yağmurun Kapıları Karanlık
İsmet Özel
01:35
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08
Esenlik Bildirisi
İsmet Özel
01:41
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09
Naat
İsmet Özel
04:40
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10
Kaçış
İsmet Özel
01:35
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