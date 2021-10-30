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Kenan Işık

Kenan Işık

11 Parça | 44:33

Oyuncu, sunucu ve eski gazeteci olan Kenan Işık, Kim Milyoner Olmak İster programında uzun süre sunuculuk yaptı. İşte şiir seslendirme konusunda da başarılı olan Kenan Işık'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Işık Etme

Kenan Işık 03:46
02

Mesnevi

Kenan Işık 05:16
03

Onun Çölünde

Kenan Işık 09:16
04

Aşk

Kenan Işık 02:54
05

Sevgili Yakınlığı

Kenan Işık 03:34
06

Öğüt

Kenan Işık 03:32
07

Hikaye

Kenan Işık 03:28
08

Sevgilerle

Kenan Işık 03:38
09

Sessiz Gemi

Kenan Işık 03:20
10

Bekle Beni

Kenan Işık 04:21

...

KAPAT
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