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Şiir
Kenan Işık
Kenan Işık
11 Parça | 44:33
Oyuncu, sunucu ve eski gazeteci olan Kenan Işık, Kim Milyoner Olmak İster programında uzun süre sunuculuk yaptı. İşte şiir seslendirme konusunda da başarılı olan Kenan Işık'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Işık Etme
Kenan Işık
03:46
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02
Mesnevi
Kenan Işık
05:16
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03
Onun Çölünde
Kenan Işık
09:16
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04
Aşk
Kenan Işık
02:54
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05
Sevgili Yakınlığı
Kenan Işık
03:34
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06
Öğüt
Kenan Işık
03:32
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07
Hikaye
Kenan Işık
03:28
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08
Sevgilerle
Kenan Işık
03:38
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09
Sessiz Gemi
Kenan Işık
03:20
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10
Bekle Beni
Kenan Işık
04:21
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