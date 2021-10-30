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Şiir
Murat Göğebakan
Murat Göğebakan
5 Parça | 17:35
Gençlik yıllarında dergah eğitimi alan ve gitar dersleri veren Murat Göğebakan, şiir içerikli birçok şarkı çıkardı. İşte Murat Göğebakan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Rüya
Murat Göğebakan
01:54
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02
Vurgunum
Murat Göğebakan
01:04
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03
Seni Benim Kadar Kimse Sevemez
Murat Göğebakan
03:59
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04
Turnalar
Murat Göğebakan
06:37
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05
Umut
Murat Göğebakan
04:01
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