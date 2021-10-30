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Nurullah Genç
Nurullah Genç
7 Parça | 33:10
İşletmelere danışmanlık yapan Nurullah Genç, şair ve iktisatçıdır. İşte Nurullah Genç'in kendi sesinden dinleyebileceğin şiirler bulunan çalma listesi...
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01
Hindiba
Nurullah Genç
03:12
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02
Bekliyorsun
Nurullah Genç
03:34
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03
Sürgün Yüreğim
Nurullah Genç
02:02
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04
Uzaktan Uzaktan
Nurullah Genç
02:14
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05
Gözlerin Çağırıyor Beni
Nurullah Genç
05:54
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06
Yağmur
Nurullah Genç
10:09
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07
Rüveyda
Nurullah Genç
06:05
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