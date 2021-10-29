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Sacit Onan
Sacit Onan
11 Parça | 31:20
Televizyon ekranlarında gösterilen birçok yerli ve yabancı belgesele sesiyle hayat veren Sacit Onan, reklam ve belgesel yönetmenidir. İşte Sacit Onan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hüznü Atamıyorum Hayatımdan
Sacit Onan
02:41
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02
Su
Sacit Onan
03:27
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03
Acı
Sacit Onan
06:04
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04
Sis Oldu Şarkılar
Sacit Onan
02:51
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05
Sebeb Ey
Sacit Onan
03:34
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06
Kudüs
Sacit Onan
03:04
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07
Gözlerin
Sacit Onan
01:34
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08
Sevda
Sacit Onan
01:56
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09
Yollarda Ben Kalırım
Sacit Onan
02:01
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10
Bilendi
Sacit Onan
02:07
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