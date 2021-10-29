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Sacit Onan

Sacit Onan

11 Parça | 31:20

Televizyon ekranlarında gösterilen birçok yerli ve yabancı belgesele sesiyle hayat veren Sacit Onan, reklam ve belgesel yönetmenidir. İşte Sacit Onan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hüznü Atamıyorum Hayatımdan

Sacit Onan 02:41
02

Su

Sacit Onan 03:27
03

Acı

Sacit Onan 06:04
04

Sis Oldu Şarkılar

Sacit Onan 02:51
05

Sebeb Ey

Sacit Onan 03:34
06

Kudüs

Sacit Onan 03:04
07

Gözlerin

Sacit Onan 01:34
08

Sevda

Sacit Onan 01:56
09

Yollarda Ben Kalırım

Sacit Onan 02:01
10

Bilendi

Sacit Onan 02:07

...

KAPAT
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