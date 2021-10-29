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Yusuf Hayaloğlu

Yusuf Hayaloğlu

8 Parça | 39:07

Ressamlık ve söz yazarlığı yapan Yusuf Hayaloğlu aynı zamanda birçok şiire de imza atmıştır. İşte Yusuf Hayaloğlu'nun şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01

Asi Bir Küheylan

Yusuf Hayaloğlu 04:55
02

Ayrılık Hediyesi

Yusuf Hayaloğlu 01:14
03

Hayat Nedir ki Anne

Yusuf Hayaloğlu 03:45
04

Topal Sevda

Yusuf Hayaloğlu 07:14
05

Yüreğim Kanıyor

Yusuf Hayaloğlu 04:20
06

Demek Şimdi Gidiyorsun

Yusuf Hayaloğlu 05:46
07

İncinen Gurur

Yusuf Hayaloğlu 03:45
08

Ah Ulan Rıza

Yusuf Hayaloğlu 08:08

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KAPAT
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