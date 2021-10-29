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Yusuf Hayaloğlu
Yusuf Hayaloğlu
8 Parça | 39:07
Ressamlık ve söz yazarlığı yapan Yusuf Hayaloğlu aynı zamanda birçok şiire de imza atmıştır. İşte Yusuf Hayaloğlu'nun şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Asi Bir Küheylan
Yusuf Hayaloğlu
04:55
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02
Ayrılık Hediyesi
Yusuf Hayaloğlu
01:14
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03
Hayat Nedir ki Anne
Yusuf Hayaloğlu
03:45
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04
Topal Sevda
Yusuf Hayaloğlu
07:14
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05
Yüreğim Kanıyor
Yusuf Hayaloğlu
04:20
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06
Demek Şimdi Gidiyorsun
Yusuf Hayaloğlu
05:46
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07
İncinen Gurur
Yusuf Hayaloğlu
03:45
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08
Ah Ulan Rıza
Yusuf Hayaloğlu
08:08
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