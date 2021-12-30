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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow 70'ler Slow
70'ler Slow

70'ler Slow

9 Parça | 33:44

70'lerin eskimeyen slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. Sezen Aksu'dan Erol Evgin'e kadar birçok ünlü ismin slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Anlamazdın

Ayla Dikmen 03:43
02

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
03

Unutama Beni

Esmeray 04:04
04

Al Beni de Yanına

Nükhet Duru 04:10
05

Yalnızım Ben

Nil Burak 03:52
06

Samanyolu

Berkant 03:42
07

Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer 03:31
08

İşte Öyle Bir Şey

Erol Evgin 03:21
09

Son Arzum

Nilüfer 04:12

...

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