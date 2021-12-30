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Müzik Türleri
Slow
70'ler Slow
70'ler Slow
9 Parça | 33:44
70'lerin eskimeyen slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. Sezen Aksu'dan Erol Evgin'e kadar birçok ünlü ismin slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Anlamazdın
Ayla Dikmen
03:43
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02
Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
03:09
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03
Unutama Beni
Esmeray
04:04
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04
Al Beni de Yanına
Nükhet Duru
04:10
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05
Yalnızım Ben
Nil Burak
03:52
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06
Samanyolu
Berkant
03:42
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07
Her Şey Seninle Güzel
Zerrin Özer
03:31
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08
İşte Öyle Bir Şey
Erol Evgin
03:21
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09
Son Arzum
Nilüfer
04:12
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