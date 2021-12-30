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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow 80'ler | Slow
80'ler | Slow

80'ler | Slow

9 Parça | 40:22

80'ler dönemine ait olmazsa olmaz slow şarkıları senin için derledik. İşte İlhan İrem, Erol Evgin ve Fikret Kızılok gibi isimlerin 80'ler dönemine ait slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
02

Gülpembe

Barış Manço 04:46
03

Fabrika Kızı

Alpay 02:20
04

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Erkin Koray 05:19
05

Konuşamıyorum

İlhan İrem 03:46
06

Bu Kalp Seni Unutur mu

Fikret Kızılok 04:34
07

Kar Taneleri

Kayahan 03:29
08

Geri Dön

Sezen Aksu 04:22
09

Son Mektup

Zerrin Özer 05:56

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