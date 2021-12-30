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Müzik Türleri
Slow
80'ler | Slow
80'ler | Slow
9 Parça | 40:22
80'ler dönemine ait olmazsa olmaz slow şarkıları senin için derledik. İşte İlhan İrem, Erol Evgin ve Fikret Kızılok gibi isimlerin 80'ler dönemine ait slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sen Ağlama
Sezen Aksu
05:50
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02
Gülpembe
Barış Manço
04:46
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03
Fabrika Kızı
Alpay
02:20
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04
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Erkin Koray
05:19
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05
Konuşamıyorum
İlhan İrem
03:46
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06
Bu Kalp Seni Unutur mu
Fikret Kızılok
04:34
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07
Kar Taneleri
Kayahan
03:29
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08
Geri Dön
Sezen Aksu
04:22
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09
Son Mektup
Zerrin Özer
05:56
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