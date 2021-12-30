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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow 90'lar | Slow
90'lar | Slow

90'lar | Slow

14 Parça | 58:32

Her dönem popülerliğini koruyan 90'ların en sevilen slow şarkılarını senin için derledik. İşte Tarkan, Sertab Erener ve Çelik'in de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Kimler Aldı

Sezen Aksu 03:27
02

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
03

Serserim Benim

Aşkın Nur Yengi 04:37
04

Yanarım

Sertab Erener 03:15
05

Deniz Gözlüm

Soner Arıca 04:29
06

Üstüme Basıp Geçme Yar

Gökhan Kırdar 04:18
07

Medcezir

Levent Yüksel 04:33
08

Suç Bende

Mustafa Sandal 03:15
09

Kurşun Adres Sormaz Ki

Kenan Doğulu 04:57
10

Kaldı Bende

Hakan Peker 04:03

...

KAPAT
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