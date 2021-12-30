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Müzik Türleri
Slow
90'lar | Slow
90'lar | Slow
14 Parça | 58:32
Her dönem popülerliğini koruyan 90'ların en sevilen slow şarkılarını senin için derledik. İşte Tarkan, Sertab Erener ve Çelik'in de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Seni Kimler Aldı
Sezen Aksu
03:27
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02
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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03
Serserim Benim
Aşkın Nur Yengi
04:37
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04
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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05
Deniz Gözlüm
Soner Arıca
04:29
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06
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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07
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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08
Suç Bende
Mustafa Sandal
03:15
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09
Kurşun Adres Sormaz Ki
Kenan Doğulu
04:57
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10
Kaldı Bende
Hakan Peker
04:03
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