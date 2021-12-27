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Müzik Türleri
Slow
Akustik
Akustik
10 Parça | 42:38
Müziğin en duru halini dinlemek isteyenler için derlediğimiz şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte ünlü müzisyenlerden şarkıların akustik halleri...
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01
Dön Gel Akustik / Kenan Doğulu Cover
Zeynep Bastık
04:37
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02
Geçer/ Akustik
Kutsi
04:29
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03
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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04
Hüzzam (akustik)
Zakkum
04:20
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05
Son Nefesim (Akustik)
Kolpa
04:26
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06
Ve Gülümse Şimdi Akustik
Emre Aydın
04:38
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07
Susma Akustik
Gökhan Türkmen
04:50
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08
Gitti Gideli Akustik / Tarkan Cover
Zeynep Bastık
04:16
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09
Sevemedim Kara Gözlüm (akustik)
Murat Dalkılıç
03:13
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10
Koparılan Çiçekler / Akustik
Sertab Erener
04:09
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