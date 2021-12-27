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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Akustik
Akustik

Akustik

10 Parça | 42:38

Müziğin en duru halini dinlemek isteyenler için derlediğimiz şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte ünlü müzisyenlerden şarkıların akustik halleri...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dön Gel Akustik / Kenan Doğulu Cover

Zeynep Bastık 04:37
02

Geçer/ Akustik

Kutsi 04:29
03

İçime Sinmiyor (akustik)

Sezen Aksu 03:40
04

Hüzzam (akustik)

Zakkum 04:20
05

Son Nefesim (Akustik)

Kolpa 04:26
06

Ve Gülümse Şimdi Akustik

Emre Aydın 04:38
07

Susma Akustik

Gökhan Türkmen 04:50
08

Gitti Gideli Akustik / Tarkan Cover

Zeynep Bastık 04:16
09

Sevemedim Kara Gözlüm (akustik)

Murat Dalkılıç 03:13
10

Koparılan Çiçekler / Akustik

Sertab Erener 04:09

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