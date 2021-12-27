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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Alternatif
Alternatif

Alternatif

10 Parça | 40:20

Alternatif müzik severler için alternatif müziğin slow halini derledik. İşte Nil İpek, Can Kazaz ve Kaan Boşnak gibi şarkıcıların şarkılarının yer adlığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
02

Yağmurun Elleri

Yeni Türkü 04:04
03

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
04

Bunca Zaman Sonra Nasılsın

İkiye On Kala 03:54
05

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
06

Bunca Yıl

Can Kazaz 04:48
07

Zemin

Emircan İğrek 02:56
08

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
09

Gömülür

Nil İpek 05:00
10

Ölsem Yeridir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:51

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