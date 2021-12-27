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Müzik Türleri
Slow
Alternatif
Alternatif
10 Parça | 40:20
Alternatif müzik severler için alternatif müziğin slow halini derledik. İşte Nil İpek, Can Kazaz ve Kaan Boşnak gibi şarkıcıların şarkılarının yer adlığı çalma listesi...
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01
Bırakma Kendini
Kaan Boşnak
04:00
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02
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
04:04
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03
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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04
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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05
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
Bağzıları
04:49
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06
Bunca Yıl
Can Kazaz
04:48
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07
Zemin
Emircan İğrek
02:56
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08
Havada Bir Hinlik Var
Nil İpek
03:14
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09
Gömülür
Nil İpek
05:00
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10
Ölsem Yeridir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:51
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