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Efsane Slow Şarkılar

Efsane Slow Şarkılar

14 Parça | 59:58

Gelmiş geçmiş en iyi slow şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Bulutsuzluk Özlemi, Esmeray ve Yıldız Tilbe'nin de şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Unutama Beni

Esmeray 04:04
02

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
03

Can Bedenden Çıkmayınca

Barış Manço 04:16
04

Zor Aşk

Haluk Levent 04:16
05

Unutmamalı

Tarkan 05:10
06

Gitme Seviyorum

Harun Kolçak 04:42
07

Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş

Hürel 05:03
08

Öyle Sarhoş Olsam ki

Tanju Okan 03:35
09

Eylülde Gel

Göksel 03:27
10

Sana Birşey Olmasın

Yonca Lodi 05:03

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