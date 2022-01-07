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Müzik Türleri
Slow
Efsane Slow Şarkılar
Efsane Slow Şarkılar
14 Parça | 59:58
Gelmiş geçmiş en iyi slow şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Bulutsuzluk Özlemi, Esmeray ve Yıldız Tilbe'nin de şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Unutama Beni
Esmeray
04:04
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02
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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03
Can Bedenden Çıkmayınca
Barış Manço
04:16
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04
Zor Aşk
Haluk Levent
04:16
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05
Unutmamalı
Tarkan
05:10
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06
Gitme Seviyorum
Harun Kolçak
04:42
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07
Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
Hürel
05:03
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08
Öyle Sarhoş Olsam ki
Tanju Okan
03:35
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09
Eylülde Gel
Göksel
03:27
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10
Sana Birşey Olmasın
Yonca Lodi
05:03
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