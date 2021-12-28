×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Eskiler | Slow
Eskiler | Slow

Eskiler | Slow

16 Parça | 01:13:12

Geçmiş yıllardan günümüze uzanan unutulmaz slow şarkıları senin için derledik. İşte Zerrin Özer, Tarkan ve Kayahan gibi isimlerden eskimeyen slow şarkılar...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
02

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
03

Sarı Odalar

Sezen Aksu 05:51
04

Serserim Benim

Aşkın Nur Yengi 04:37
05

Bir Aşk Hikayesi

Kayahan 05:04
06

Yalancı Bahar

Aşkın Nur Yengi 03:38
07

Ellerimde Çiçekler

İlhan Şeşen 04:28
08

Gönül

Fikret Kızılok 06:19
09

Hercai

Çelik 03:39
10

Bu Kalp Seni Unuturmu

Fikret Kızılok 04:38

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Türkçe Rock | Slow
Alternatif | Slow
Akustik | Slow
Türkçe Pop | Slow
Yabancı Pop | Slow
70'ler Slow
80'ler | Slow
90'lar | Slow

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı