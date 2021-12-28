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Müzik Türleri
Slow
Eskiler | Slow
Eskiler | Slow
16 Parça | 01:13:12
Geçmiş yıllardan günümüze uzanan unutulmaz slow şarkıları senin için derledik. İşte Zerrin Özer, Tarkan ve Kayahan gibi isimlerden eskimeyen slow şarkılar...
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01
Kış Güneşi
Tarkan
03:42
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02
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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03
Sarı Odalar
Sezen Aksu
05:51
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04
Serserim Benim
Aşkın Nur Yengi
04:37
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05
Bir Aşk Hikayesi
Kayahan
05:04
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06
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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07
Ellerimde Çiçekler
İlhan Şeşen
04:28
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08
Gönül
Fikret Kızılok
06:19
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09
Hercai
Çelik
03:39
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10
Bu Kalp Seni Unuturmu
Fikret Kızılok
04:38
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