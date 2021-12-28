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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Türkçe Pop | Slow
Türkçe Pop | Slow

Türkçe Pop | Slow

22 Parça | 01:32:49

En iyi Türkçe slow şarkıları senin için derledik. İşte İrem Derici, Kenan Doğulu ve Hadise gibi ünlü isimlerin slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Biz Aşkı Meleklerden Çaldık

Burcu Güneş 03:23
02

Kanatlarım Var Ruhumda

Nil Karaibrahimgil 03:04
03

Kalbimin Tek Sahibine

İrem Derici 03:32
04

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
05

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
06

Küçük Bir Yol

Hadise 04:40
07

Bir Çaresi Bulunur

Sertab Erener 03:36
08

Mühür

Özgün 04:36
09

Bir Aşk Hikayesi

Kayahan 05:04
10

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45

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