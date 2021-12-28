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Müzik Türleri
Slow
Türkçe Pop | Slow
Türkçe Pop | Slow
22 Parça | 01:32:49
En iyi Türkçe slow şarkıları senin için derledik. İşte İrem Derici, Kenan Doğulu ve Hadise gibi ünlü isimlerin slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Biz Aşkı Meleklerden Çaldık
Burcu Güneş
03:23
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02
Kanatlarım Var Ruhumda
Nil Karaibrahimgil
03:04
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03
Kalbimin Tek Sahibine
İrem Derici
03:32
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04
Çatı Katı
Gökhan Türkmen
04:26
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05
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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06
Küçük Bir Yol
Hadise
04:40
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07
Bir Çaresi Bulunur
Sertab Erener
03:36
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08
Mühür
Özgün
04:36
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09
Bir Aşk Hikayesi
Kayahan
05:04
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10
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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