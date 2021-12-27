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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Türkçe Rock
Türkçe Rock

Türkçe Rock

19 Parça | 01:13:59

Rock müziğin slow halini senin için derledik. İşte Pinhani, MFÖ ve Şebnem Ferah'ın slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:13
02

İstanbul'da Sonbahar

Teoman 03:20
03

Zaferlerim

Demir Demirkan 04:02
04

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
05

Kalbim Yaralı

Murat Göğebakan 03:06
06

Aşk Durdukça

Yüksek Sadakat 04:25
07

Sigara

Şebnem Ferah 04:50
08

Aşkın Kenarından

MFÖ 03:31
09

Yandım

MFÖ 03:10
10

Döneceksin Diye Söz Ver

Yüksek Sadakat 03:49

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