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Müzik Türleri
Slow
Yabancı Pop | Slow
Yabancı Pop | Slow
12 Parça | 54:49
Yabancı Pop'un en iyi slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Justin Tımberlake, Selena Gomez ve Rihanna gibi popüler müzisyenlerin slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Born To Die
Lana Del Rey
04:46
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02
Halo
Beyonce
04:22
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03
Rehab
Rihanna
04:38
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04
Mirrors
Justin Timberlake
04:35
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05
Te Amo
Rihanna
04:09
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06
Good For You
Selena Gomez
03:14
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07
The Heart Wants It Wants
Selena Gomez
04:35
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08
Cry Me A River
Justin Timberlake
05:18
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09
Criminal
Britney Spears
03:46
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10
Hello
Adele
04:39
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