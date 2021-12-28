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7/24 Dinle Müzik Türleri Slow Yabancı Pop | Slow
Yabancı Pop | Slow

Yabancı Pop | Slow

12 Parça | 54:49

Yabancı Pop'un en iyi slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Justin Tımberlake, Selena Gomez ve Rihanna gibi popüler müzisyenlerin slow şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Born To Die

Lana Del Rey 04:46
02

Halo

Beyonce 04:22
03

Rehab

Rihanna 04:38
04

Mirrors

Justin Timberlake 04:35
05

Te Amo

Rihanna 04:09
06

Good For You

Selena Gomez 03:14
07

The Heart Wants It Wants

Selena Gomez 04:35
08

Cry Me A River

Justin Timberlake 05:18
09

Criminal

Britney Spears 03:46
10

Hello

Adele 04:39

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