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Yabancı Slow Şarkılar

Yabancı Slow Şarkılar

Slow

10 Parça | 41:28
En sevilen yabancı slow şarkıları senin için derledik. İşte Sting, Eric Clapton ve James Blunt'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

My All

Mariah Carey 03:54
02

Goodbye My Lover

James Blunt 04:19
03

Youre Beautiful

James Blunt 03:30
04

Losing My Religion

R.e.m 04:31
05

Everybody Hurts

R.e.m 05:19
06

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
07

Layla

Eric Clapton 04:29
08

Cat Stevens Wild World

Cat Stevens 03:22
09

Lady D'arbanville

Cat Stevens 03:47
10

Shape Of My Heart

Sting 04:40
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