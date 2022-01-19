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Slow
Yabancı Slow Şarkılar
Yabancı Slow Şarkılar
Slow
10 Parça | 41:28
En sevilen yabancı slow şarkıları senin için derledik. İşte Sting, Eric Clapton ve James Blunt'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
My All
Mariah Carey
03:54
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02
Goodbye My Lover
James Blunt
04:19
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03
Youre Beautiful
James Blunt
03:30
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04
Losing My Religion
R.e.m
04:31
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05
Everybody Hurts
R.e.m
05:19
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06
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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07
Layla
Eric Clapton
04:29
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08
Cat Stevens Wild World
Cat Stevens
03:22
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09
Lady D'arbanville
Cat Stevens
03:47
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10
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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