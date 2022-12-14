×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Müzik Türleri
Slowed & Reverb / Speed Up
En Popüler Slowed & Reverb
En Popüler Slowed & Reverb
Slowed & Reverb / Speed Up
10 Parça | 45:11
En popüler slowed & reverb şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Thank You (Slowed+Reverb)
Dido
08:52
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Let Me Down Slowly (Slowed+Reverb)
Alec Benjamin
03:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Middle Of the Night (Slowed+Reverb)
Elley Duhe
03:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Altüst Olmuşum (Slowed+Reverb)
Mavi Gri
03:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Dip (Slowed+Reverb)
Madrigal
04:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
06
Bir Ömür Daha (Slowed+Reverb)
Melis Fis
03:25
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
07
Belki (Slowed+Reverb)
Dedublüman
03:32
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Öyle Kolaysa (Slowed+Reverb)
Mabel Matiz
05:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
09
Another Love (Slowed+Reverb)
Tom Odell
05:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Lovely Ft. Khalid (Slowed+Reverb)
Billie Eilish
03:53
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git