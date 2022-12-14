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7/24 Dinle Müzik Türleri Slowed & Reverb / Speed Up Türkçe Slowed & Reverb
Türkçe Slowed & Reverb

Türkçe Slowed & Reverb

Slowed & Reverb / Speed Up

14 Parça | 58:21
Tiktok ve İnstagram reels'de oldukça popüler olan Türkçe Slowed & Reverb şarkıları sizin için derledik.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dinle Beni Bi' (Slowed+Reverb)

Yüzyüzeyken Konuşuruz 02:44
02

Giderdi Hoşuma (Slowed+Reverb)

Yaşlı Amca 03:57
03

Kusura Bakma (Slowed+Reverb)

Tuğkan 03:09
04

Porselen Kalbim (Slowed+Reverb)

Sena Şener 06:13
05

Bir Derdim Var (Slowed+Reverb)

Mor Ve Ötesi 04:04
06

Bir Ömür Daha (Slowed+Reverb)

Melis Fis 03:25
07

Altüst Olmuşum (Slowed+Reverb)

Mavi Gri 03:39
08

Dip (Slowed+Reverb)

Madrigal 04:44
09

Öyle Kolaysa (Slowed+Reverb)

Mabel Matiz 05:10
10

Kendime Yalan Söyledim (Slowed+Reverb)

Seksendört 05:48
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