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Slowed & Reverb / Speed Up
Türkçe Slowed & Reverb
Türkçe Slowed & Reverb
Slowed & Reverb / Speed Up
14 Parça | 58:21
Tiktok ve İnstagram reels'de oldukça popüler olan Türkçe Slowed & Reverb şarkıları sizin için derledik.
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Şarkı Sözleri
Parça
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01
Dinle Beni Bi' (Slowed+Reverb)
Yüzyüzeyken Konuşuruz
02:44
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02
Giderdi Hoşuma (Slowed+Reverb)
Yaşlı Amca
03:57
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03
Kusura Bakma (Slowed+Reverb)
Tuğkan
03:09
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04
Porselen Kalbim (Slowed+Reverb)
Sena Şener
06:13
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05
Bir Derdim Var (Slowed+Reverb)
Mor Ve Ötesi
04:04
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06
Bir Ömür Daha (Slowed+Reverb)
Melis Fis
03:25
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07
Altüst Olmuşum (Slowed+Reverb)
Mavi Gri
03:39
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08
Dip (Slowed+Reverb)
Madrigal
04:44
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09
Öyle Kolaysa (Slowed+Reverb)
Mabel Matiz
05:10
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10
Kendime Yalan Söyledim (Slowed+Reverb)
Seksendört
05:48
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