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7/24 Dinle Müzik Türleri Slowed & Reverb / Speed Up Türkçe Speed Up
Türkçe Speed Up

Türkçe Speed Up

Slowed & Reverb / Speed Up

20 Parça | 59:38
Sosyal medyada en çok tercih edilen Türkçe speed up şarkıları bulabileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vermedin (Speed up)

Umut Timur 03:00
02

Şımarık (Speed up)

Tarkan 03:15
03

Öp (Speed up)

Tarkan 03:38
04

Bu Kız (Speed up)

Son Feci Bisiklet 02:16
05

Aşkın Olayım (Speed up)

Simge 03:08
06

Anlayamazsın (Speed up)

Seksendört 03:10
07

İstanbul (Speed up)

Pamela 03:30
08

Olmazlara İnat (Speed up)

Berkay Altunyay 02:16
09

Dünyanın Sonuna Doğmuşum (Speed up)

Manga 03:44
10

Aşk Yok Olmaktır (Speed up)

Mabel Matiz 03:01
11

Gir Kanıma (Speed up)

Harun Kolçak,İrem Derici 03:20
... KAPAT
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