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Türk Sanat Müziği
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 41:05
Sen de Müzeyyen Senar gibi "ben seni unutmak için sevmedim" diyorsan ve aşıksan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Muazzez Abacı, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Rüyalarda Buluşuruz
Muazzez Ersoy
04:54
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02
İçimde Kanımsın
Umut Akyürek
04:02
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nur İncegül
Besteci:
İsmet Nedim
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03
Silemezler Gönlümden
Muazzez Abacı
03:38
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Söz yazarı:
Aslan Tuncata@12866
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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04
Mehtaplı Gecelerde
Müzeyyen Senar
02:55
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05
Çatılmış Kaşlarınla
Hüner Coşkuner
02:45
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Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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06
Sevmekten Kim Usanır
Bülent Ersoy
04:50
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Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Teoman Alpay
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07
Hüzün Çiçeğim
Ahmet Özhan
05:10
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Söz yazarı:
Hasan Esen
Besteci:
Hasan Esen
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08
Biz Ayrılamayız
Zeki Müren
04:18
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09
Seni Sordum Yıldızlara
Zeki Müren
05:06
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10
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Müzeyyen Senar
03:27
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