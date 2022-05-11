Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Türk Sanat Müziği 10 Parça | 41:05 10 Parça | 41:05

Sen de Müzeyyen Senar gibi "ben seni unutmak için sevmedim" diyorsan ve aşıksan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Muazzez Abacı, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...