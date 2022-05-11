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Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 41:05
Sen de Müzeyyen Senar gibi "ben seni unutmak için sevmedim" diyorsan ve aşıksan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Muazzez Abacı, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rüyalarda Buluşuruz

Muazzez Ersoy 04:54
02

İçimde Kanımsın

Umut Akyürek 04:02
03

Silemezler Gönlümden

Muazzez Abacı 03:38
04

Mehtaplı Gecelerde

Müzeyyen Senar 02:55
05

Çatılmış Kaşlarınla

Hüner Coşkuner 02:45
06

Sevmekten Kim Usanır

Bülent Ersoy 04:50
07

Hüzün Çiçeğim

Ahmet Özhan 05:10
08

Biz Ayrılamayız

Zeki Müren 04:18
09

Seni Sordum Yıldızlara

Zeki Müren 05:06
10

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Müzeyyen Senar 03:27
... KAPAT
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Duydum ki Unutmuşsun
Benzemez Kimse Sana
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Gitme Sana Muhtacım
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