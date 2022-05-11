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Türk Sanat Müziği
Benzemez Kimse Sana
Benzemez Kimse Sana
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 43:24
Aşk ve hüzün kokan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Böyle Bir Kara Sevda
Zeki Müren
02:51
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Söz yazarı:
Gündoğdu Duran
Besteci:
Gündoğdu Duran
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02
Manolyam
Hüner Coşkuner
03:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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03
O Dudaklar Yine
Umut Akyürek
05:53
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04
Günaydınım Narçiçeğim
Melihat Gülses
05:28
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05
Yeşil Gözlerin
Ahmet Özhan
02:19
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06
Gün Işığım
Bülent Ersoy
05:18
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07
Kadehinde Zehir Olsa
Ayşe Tunalı
03:18
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08
Vazgeçemem
Muazzez Abacı
05:00
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09
Unutmadım Seni Ben
Umut Akyürek
06:31
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Söz yazarı:
Müzehher Güyer
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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10
Benzemez Kimse Sana
Müzeyyen Senar
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rüştü Şardağ
Besteci:
Fehmi Tokay
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