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7/24 Dinle Müzik Türleri Türk Sanat Müziği Benzemez Kimse Sana
Benzemez Kimse Sana

Benzemez Kimse Sana

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 43:24
Aşk ve hüzün kokan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Böyle Bir Kara Sevda

Zeki Müren 02:51
02

Manolyam

Hüner Coşkuner 03:08
03

O Dudaklar Yine

Umut Akyürek 05:53
04

Günaydınım Narçiçeğim

Melihat Gülses 05:28
05

Yeşil Gözlerin

Ahmet Özhan 02:19
06

Gün Işığım

Bülent Ersoy 05:18
07

Kadehinde Zehir Olsa

Ayşe Tunalı 03:18
08

Vazgeçemem

Muazzez Abacı 05:00
09

Unutmadım Seni Ben

Umut Akyürek 06:31
10

Benzemez Kimse Sana

Müzeyyen Senar 03:38
... KAPAT
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