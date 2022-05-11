Duydum ki Unutmuşsun

Türk Sanat Müziği 10 Parça | 45:58 10 Parça | 45:58

Sen de Türk Sanat Müziği aşığıysan ve duygularını yoğun yaşıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Melihat Gülses gibi Türk Sanat Müziği'nin değerli isimlerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...