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7/24 Dinle Müzik Türleri Türk Sanat Müziği Duydum ki Unutmuşsun
Duydum ki Unutmuşsun

Duydum ki Unutmuşsun

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 45:58
Sen de Türk Sanat Müziği aşığıysan ve duygularını yoğun yaşıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Melihat Gülses gibi Türk Sanat Müziği'nin değerli isimlerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdi Uzaklardasın

Zeki Müren 03:17
02

Senin İçin Ağladım

Bülent Ersoy 05:37
03

Bu Akşam Yine Dertlerimle

Ahmet Özhan 04:05
04

Saymadım Kaç Yıl Oldu

Ahmet Özhan 04:18
05

Yollar Ayrı

Umut Akyürek 04:13
06

Avuçlarımda Hala

Hüner Coşkuner 04:44
07

İmkansız

Ayşe Tunalı 05:23
08

Bitmemiş Gibi

Melihat Gülses 04:45
09

Odalarda Işıksızım

Emel Sayın 05:55
10

Duydum ki Unutmuşsun

Emel Sayın 03:41
... KAPAT
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Bülent Ersoy
Emel Sayın
Melihat Gülses
Hafız Burhan
Muazzez Abacı
Umut Akyürek
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Benzemez Kimse Sana
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Gitme Sana Muhtacım
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