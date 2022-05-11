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Türk Sanat Müziği
Duydum ki Unutmuşsun
Duydum ki Unutmuşsun
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 45:58
Sen de Türk Sanat Müziği aşığıysan ve duygularını yoğun yaşıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Melihat Gülses gibi Türk Sanat Müziği'nin değerli isimlerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Şimdi Uzaklardasın
Zeki Müren
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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02
Senin İçin Ağladım
Bülent Ersoy
05:37
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03
Bu Akşam Yine Dertlerimle
Ahmet Özhan
04:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Suat Sayın
Besteci:
Suat Sayın
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04
Saymadım Kaç Yıl Oldu
Ahmet Özhan
04:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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05
Yollar Ayrı
Umut Akyürek
04:13
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06
Avuçlarımda Hala
Hüner Coşkuner
04:44
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07
İmkansız
Ayşe Tunalı
05:23
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08
Bitmemiş Gibi
Melihat Gülses
04:45
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Söz yazarı:
Saadet Vural
Besteci:
Dursun Karaca
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09
Odalarda Işıksızım
Emel Sayın
05:55
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Söz yazarı:
Kayahan
Besteci:
Kayahan
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10
Duydum ki Unutmuşsun
Emel Sayın
03:41
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