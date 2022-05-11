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Elbet Bir Gün Buluşacağız

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 45:24
Aşkın en güzel tarifini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türk Sanat Müziği'nin özenle beslenmiş şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Müzeyyen Senar 05:57
02

Seni Ne Çok Sevdiğimi

Emel Sayın 04:11
03

Rüyalarda Buluşuruz

Bülent Ersoy 06:07
04

Biz Ayrılamayız

Zeki Müren 04:18
05

Çok Geceler Bekledim

Muazzez Abacı 03:50
06

Ada Sahilleri

Umut Akyürek 04:17
07

Nazende Sevgilim

Melihat Gülses 02:38
08

Ömrümüzün Son Demi

Hüner Coşkuner 03:34
09

Şarkılar Seni Söyler

Müzeyyen Senar 05:29
10

Aşkımız Eski Bir Roman

Zeki Müren 05:03
... KAPAT
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Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
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