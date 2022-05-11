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Türk Sanat Müziği
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 45:24
Aşkın en güzel tarifini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türk Sanat Müziği'nin özenle beslenmiş şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Müzeyyen Senar
05:57
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02
Seni Ne Çok Sevdiğimi
Emel Sayın
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
N.Gürer-Erol Sayan
Besteci:
N.Gürer-Erol Sayan
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03
Rüyalarda Buluşuruz
Bülent Ersoy
06:07
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04
Biz Ayrılamayız
Zeki Müren
04:18
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05
Çok Geceler Bekledim
Muazzez Abacı
03:50
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06
Ada Sahilleri
Umut Akyürek
04:17
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07
Nazende Sevgilim
Melihat Gülses
02:38
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08
Ömrümüzün Son Demi
Hüner Coşkuner
03:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Arıtan
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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09
Şarkılar Seni Söyler
Müzeyyen Senar
05:29
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Söz yazarı:
Fakih Özlem
Besteci:
Muzaffer İlkar
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10
Aşkımız Eski Bir Roman
Zeki Müren
05:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
A.Selçuk İlkan
Besteci:
Ali İhsan Kısaç
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