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Türk Sanat Müziği
Gitme Sana Muhtacım
Gitme Sana Muhtacım
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 41:31
Ayrılığın hüznünü yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Münir Nurettin Selçuk gibi müzisyenlerin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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02
Yaşadım mı Öldüm mü
Ahmet Özhan
04:42
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03
Beni Kör Kuyularda
Münir Nurettin Selçuk
04:42
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04
Vazgeçemem
Muazzez Abacı
05:00
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05
Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini
Emel Sayın
03:32
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06
Yandım Sana Baktıkça
Hafız Burhan
03:06
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07
Canımın Ta İçisin Sen
Melihat Gülses
03:47
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08
Fikrimin İnce Gülü
Melihat Gülses
03:43
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09
Dalgalandım da Duruldum
Müzeyyen Senar
04:40
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Söz yazarı:
Rüştü Demirci
Besteci:
Rüştü Demirci
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10
Seni Nasıl Sevdim
Zeki Müren
03:48
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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