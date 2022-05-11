Gitme Sana Muhtacım

Türk Sanat Müziği 10 Parça | 41:31 10 Parça | 41:31

Ayrılığın hüznünü yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Münir Nurettin Selçuk gibi müzisyenlerin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...