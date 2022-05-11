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7/24 Dinle Müzik Türleri Türk Sanat Müziği Gitme Sana Muhtacım
Gitme Sana Muhtacım

Gitme Sana Muhtacım

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 41:31
Ayrılığın hüznünü yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Zeki Müren, Emel Sayın ve Münir Nurettin Selçuk gibi müzisyenlerin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:31
02

Yaşadım mı Öldüm mü

Ahmet Özhan 04:42
03

Beni Kör Kuyularda

Münir Nurettin Selçuk 04:42
04

Vazgeçemem

Muazzez Abacı 05:00
05

Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini

Emel Sayın 03:32
06

Yandım Sana Baktıkça

Hafız Burhan 03:06
07

Canımın Ta İçisin Sen

Melihat Gülses 03:47
08

Fikrimin İnce Gülü

Melihat Gülses 03:43
09

Dalgalandım da Duruldum

Müzeyyen Senar 04:40
10

Seni Nasıl Sevdim

Zeki Müren 03:48
... KAPAT
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