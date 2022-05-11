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Türk Sanat Müziği
Veda Busesi
Veda Busesi
Türk Sanat Müziği
10 Parça | 43:12
Sevginin gücünü yansıtan Türk Sanat Müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Umut Akyürek, Hüner Coşkuner ve Zeki Müren'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Şimdi Uzaklardasın
Zeki Müren
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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02
Yitirmişim Ben Gülümü
Umut Akyürek
02:35
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03
Saatler mi Durmuş
Ayşe Tunalı
05:17
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Söz yazarı:
Tunç Kemal
Besteci:
Ömür Gençel@12135
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04
Ölüyorum Kederimden
Ahmet Özhan
04:33
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05
Bir Gülü Sevdim
Zeki Müren
05:02
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Coşkun Sabah
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06
Mahşeri Yaşıyorum
Bülent Ersoy
08:27
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Tekintüre
Besteci:
Mustafa Sayan
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07
Ayrılık Ateşten Bir Ok
Umut Akyürek
03:36
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08
Dargın Ayrılmayalım
Emel Sayın
03:34
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Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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09
Ayrılmalıyız Artık
Muazzez Ersoy
03:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman Alpay
Besteci:
Teoman Alpay
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10
Veda Busesi
Hüner Coşkuner
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Seyfi Orhon
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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