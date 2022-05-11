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Veda Busesi

Veda Busesi

Türk Sanat Müziği

10 Parça | 43:12
Sevginin gücünü yansıtan Türk Sanat Müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Umut Akyürek, Hüner Coşkuner ve Zeki Müren'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdi Uzaklardasın

Zeki Müren 03:17
02

Yitirmişim Ben Gülümü

Umut Akyürek 02:35
03

Saatler mi Durmuş

Ayşe Tunalı 05:17
04

Ölüyorum Kederimden

Ahmet Özhan 04:33
05

Bir Gülü Sevdim

Zeki Müren 05:02
06

Mahşeri Yaşıyorum

Bülent Ersoy 08:27
07

Ayrılık Ateşten Bir Ok

Umut Akyürek 03:36
08

Dargın Ayrılmayalım

Emel Sayın 03:34
09

Ayrılmalıyız Artık

Muazzez Ersoy 03:12
10

Veda Busesi

Hüner Coşkuner 03:39
... KAPAT
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Hafız Burhan
Muazzez Abacı
Umut Akyürek
Duydum ki Unutmuşsun
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim
Benzemez Kimse Sana
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Gitme Sana Muhtacım
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