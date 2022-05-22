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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Ahirim Sensin
Ahirim Sensin

Ahirim Sensin

Türkü

12 Parça | 52:34
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sele Verdim

Musa Eroğlu 03:10
02

Aşkın Beni Deleyledi

Neşet Ertaş 04:57
03

Dertliyim Karalıyım

Bedia Akartürk 03:29
04

Seni Alırsa Fırtına

Aliye Mutlu 03:54
05

Sızı

Zülfü Beyhan 03:53
06

El Ne Bilir

Sevcan Orhan 06:27
07

Şu Dağlara Çıkam

Nuray Hafiftaş 03:44
08

Deli Gönül

Arif Sağ 04:07
09

Mihriban

Şükriye Tutkun 04:52
10

Yalnızam

Sümer Ezgü 04:02
... KAPAT
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