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Türkü
Ahirim Sensin
Ahirim Sensin
Türkü
12 Parça | 52:34
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01
Sele Verdim
Musa Eroğlu
03:10
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02
Aşkın Beni Deleyledi
Neşet Ertaş
04:57
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03
Dertliyim Karalıyım
Bedia Akartürk
03:29
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04
Seni Alırsa Fırtına
Aliye Mutlu
03:54
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05
Sızı
Zülfü Beyhan
03:53
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06
El Ne Bilir
Sevcan Orhan
06:27
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07
Şu Dağlara Çıkam
Nuray Hafiftaş
03:44
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08
Deli Gönül
Arif Sağ
04:07
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09
Mihriban
Şükriye Tutkun
04:52
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10
Yalnızam
Sümer Ezgü
04:02
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